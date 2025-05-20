Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Konacık Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde hasar meydana geldi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konacık Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel