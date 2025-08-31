Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının neden kaynaklandığına dair araştırma başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın son katındaki ikamette yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel