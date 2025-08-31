Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının neden kaynaklandığına dair araştırma başlatıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın son katındaki ikamette yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.