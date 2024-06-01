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Hatay'da evde ve bahçede uyuşturucu operasyonu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan operasyonda 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde ve bahçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, Kızılçat Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramada, 5 kilo 750 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve 857 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Yayladağı Hatay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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