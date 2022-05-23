Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler

Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.T'nin Sanayi Mahallesi'nde bulunan ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 32,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Salim Taş - Güncel