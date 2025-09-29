Haberler

Hatay'da Esnafa Şantaj Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, esnaf ve iş insanlarına kişisel bilgileri üzerinden şantaj yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu zanlıları önce takip etti, ardından gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hacıahmetli ve Gözcüler mahallelerinde bazı kişilere şantaj yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

Esnaf ve iş insanlarını kişisel bilgileri üzerinden tehdit ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu şüpheliler M.S, C.M, W.A. ve G.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

