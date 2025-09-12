Hatay'da Eski İl Müdürü ve 3 Kamu Görevlisine Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinden sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevlendirilen eski Hatay İl Müdürü Nizamettin Ülker ile il müdürlüğünde görevli 3 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açtı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Ebru Ulaş, "Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü iken yapı denetim şirketlerini korumak adına görevini kötüye kullanan bir müdürün, depremin hemen ardından cezalandırılmasını beklerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda halen görev yapmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz" dedi.

Hatay'da deprem mağdurlarının avukatlarının müvekkillerine ait daire ve arsalara ilişkin idari işlemlere erişim talep eden başvurularına karşı bazı kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Müşteki avukatlar Murat Varol ve Ebru Ulaş, müvekkillerine ait parsellerde yapılan yıkım, yapı tatil zaptı ve idari para cezalarıyla ilgili olarak 2021 ve 2022 yıllarında Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurmuş, yapı denetim şirketi tarafından sisteme yüklenen seviye tespit fotoğrafları ve mahkeme dosyalarına eklenmesi gereken yapı cephe fotoğraflarının kendilerine verilmesini talep etmişti. Ancak İl Müdürlüğü, başvuruları reddetmişti.

Valilik kamu görevlilerine soruşturma izni vermedi

Başvuruların reddedilmesinin ardından avukatlar şikayette bulunması üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan 2022 tarihinde Hatay Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Valilik, 30 Nisan 2024 tarihli kararıyla talebi reddetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile müştekilerin itirazları üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Nizamettin Ülker, Abdullah Çiloğulları, Murat Alkaya ve Cem Hüzmeli hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 4 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame hazırlandı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski İl Müdürü Nizamettin Ülker, sürecin mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu. Ülker, taleplerin Müdür Yardımcısı Abdullah Çiloğulları, Şube Müdürü Murat Alkaya ve inşaat mühendisi Sedef Yalçın üzerinden Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne danışılarak değerlendirildiğini belirtti. Ülker, Sürecin gecikmesinin izin, covid raporları ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün net olmayan görüşlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Ülker, Ulusal Yapı Denetim Sistemi'nde kayıtlı bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının Bakanlık tarafından uygun görülmediğini, sözlü bilgi verilmemesi kararının kurum tarafından alınmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Diğer şüpheliler de kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

"Görevlerini ihmal etmişlerdir"

İddianamede, müşteki avukatlar Ebru Ulaş ve Murat Varol'un 2021 ve 2022 yıllarında yaptıkları başvuruların yanıtsız bırakıldığı ve taleplerinin reddedildiği belirtildi. Ulaş'ın başvurularında, yapı kullanım izin belgelerine eklenen cephe fotoğraflarının mevzuata uygun olup olmadığı ve yapı denetim firmasının görevini yerine getirip getirmediği sorulmuştu. Varol'un başvurusunda ise yapı denetim sistemine yüklenen seviye tespit fotoğraflarının bir örneği talep edilmişti.

İddianamede, şüphelilerin Avukatlık Kanunu kapsamında yapılan başvurulara rağmen görevlerini ihmal ettikleri, talepleri karşılamayarak mağduriyetlere yol açtıkları ve bu nedenle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Ebru Ulaş, "Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü iken yapı denetim şirketlerini korumak adına görevini kötüye kullanan bir müdürün, depremin hemen ardından cezalandırılmasını beklerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda halen görev yapmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Nizamettin Ülker, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevinden Bakanlığa müşavir olarak atanmış, daha sonra farklı birimde görev yapmaktadır.