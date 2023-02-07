Hatay'da enkazdan kurtarılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depreme Hatay'da yakalanan ve yaralı kurtulanlardan bazıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ahmet Tamer, tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine, uyurken evlerinin sallandığını hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Dışarı çıkar çıkmaz bahçe duvarının üzerine devrildiğini anlatan Tamer, şöyle konuştu:

"Elimdeki yavrumla birlikte duvarın altında kaldım. Belim, kalça kemiğim ve kolumda kırıklar var. Hiç kimse birbirine yardım edemiyordu. Durmadan sallanıyorduk. Kimse ayakta duramıyordu. Saat 08.00'a kadar kimse kimseye yardım edemedi. Bahçe duvarının üzerime çökmesiyle kıpırdayamadım. Komşularımdan Allah razı olsun, onlara bağırdım hemen geldiler, duvarı kırarak beni çıkardılar. Diğer komşumuzun 3 katlı binası tamamen çöktü. Kimse çıkamadı."

Çaresizce enkaz altında kurtarılmayı beklediler

Yeni aldığı evinde depreme yakalanan ve enkaz altından çıkarılan Raşit Dürmen, deprem anında uyuduklarını, bir anda kendilerini yerde bulduklarını dile getirdi.

Hemen uyandıklarını ancak ikinci depremin sağlı sollu salladığını vurgulayan Dürmen, şöyle devam etti:

"İkiz çocuğumdan birisini ben, diğerini eşim aldı. Kapılar yerinden koptu, 13 yaşındaki kızımla altında kaldık. Enkaz altında o beni çağırdı, ben onu çağırdım. Birbirimize yetişemiyorduk. Her yerimize beton yığınları düştü. Evimi yeni almıştım en üst katta oturuyorduk. "İmdat" diye bağırdım. Allah razı olsun komşularımız bizi duvarın altından çıkardı. Ayağımda kırıklar var. Allah yardımcımız olsun. Deprem çok şiddetliydi."

"Merdivene geldiğimizde yerden çok gürültü geldi, sağa sola savrulduk"

Eşi ve çocuğu bahçe duvarının yıkılmasıyla enkaz altında kalan Gül Tamer, deprem anında oğlunu yataktan kaldırdığını ve evden uzaklaştığını ifade etti.

Deprem anında 7 yaşındaki kızını uyandıramadığını, kazağından tutup çekerek kaldırdığını vurgulayan Tamer, şunları kaydetti:

"Zor şekilde tek katlı evimizden çıkmak için çabaladık. Merdivene geldiğimizde yerden çok gürültü geldi, sağa sola savrulduk. Başımı duvara vurmuşum ve şişti. Duvarlara çarpa çarpa, yuvarlanarak evden çıktık. Yavrum da babasının kucağındaydı o da başından yaralandı. Komşulardan yardım istedik hemen geldiler, eşimi bahçe duvarı enkazından çıkardılar. Saatlerce bekledik. Gece karanlık, yağmur yağıyor ve durmadan sallanıyoruz. Telefonlar çekmiyor, üzerimiz incecik çıktık."

"Devletimizden Allah razı olsun"

Eşini, çocuğunu ve babasını enkazdan çıkaran Muhammet Dürmen, çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını, can havliyle kaçıştıklarını söyledi.

Birçok binanın yıkıldığını, duvarların altında insanların kaldığını belirten Dürmen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Herkes kendi canının, evlatlarının derdine düştü. Ebeveyn olarak kendi evlatlarımızı kurtarmaya çalıştık. Kendi çocuklarımı, babamı ve eşimi kurtardıktan sonra bir kız çocuğunu enkazdan canlı çıkardım, bir kız çocuğunu da çıkardım ancak hayatını kaybetmişti. Şu anda Aksaray'dayız. Devletimizden Allah razı olsun. Burada babam, eşim, çocuklarım ve ağabeyimin eşi yatıyor. Hatay'a yardıma akşam veya yarın tekrar gideceğim. Orada enkaz altında kalan çok sayıda insan var. Babamın ayağı kırıldı, eşimin kolu ve beli kırıldı, diğerlerinde de hafif çizikler var, elhamdülillah bizler iyiyiz."