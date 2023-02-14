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HATAY'DA ENKAZDAN ÇIKARILAN ÇOCUK, 'EN BÜYÜK ASKER İŞTE BU ASKER' DİYE BAĞIRDI

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken, En büyük asker işte bu büyük asker diyen depremzede çocuğun görüntülerini paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay Antakya'da enkazdan çıkarılırken, En büyük asker işte bu büyük asker diyen depremzede çocuğun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiklerimiz tarafından Antakya'da enkazdan sağ olarak çıkarılan bir evladımız, 'En büyük asker işte bu asker!' diye bağırdı. Biz de diyoruz ki 'Mehmetçik için en büyük güç, işte bu sevgi!' Beraberiz Türkiye ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Antakya Hatay Yerel Güncel Haberler

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