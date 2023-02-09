Hatay'da enkazdan çıkarılan 2 bebek helikopterle Adana'ya nakledildi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da afetin 87. saatinde enkazdan çıkarılan 2 bebek, helikopterle Adana'ya sevk edildi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da afetin 87. saatinde enkazdan çıkarılan 2 bebek, helikopterle Adana'ya sevk edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye giden ekipler, Hatay'daki hummalı çalışmalarını sürdürdü. Afetin 87. saatinde Hatay'da enkazdan çıkarılan iki bebek, Karabük 112 ekipleri tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinden alınarak helikoptere taşındı. Bebekler helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Bebek Adana Hatay Güncel Haberler

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