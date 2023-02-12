Hatay'da enkazda bulunan para ve kıymetli eşyalar jandarmaya teslim edildi

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, enkazda buldukları bir miktar para ve kıymetli eşyayı jandarmaya teslim etti.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, enkazda buldukları bir miktar para ve kıymetli eşyayı jandarmaya teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'dan Antakya'ya giden ekip, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı ve 24 daireli Süleyman Mutlu Apartmanı'nda arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekipler, enkazda 30 bin 500 dolar, ziynet eşyası, kamera, 2 telefon ve kişisel bilgilerin yazılı olduğu bazı kartlar buldu. Enkazda bulunan para ve özel eşyalar tutanak altına alındıktan sonra jandarma görevlilerine teslim edildi.