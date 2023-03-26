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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek

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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 14 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 14 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Hatay Valiliği Kahramanmaraş Antakya Güncel Haberler

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