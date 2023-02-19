Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı

HATAY Valiliği'nin bugün enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağının duyurması üzerine kentte depremde yıkılan binaların enkazlarının kaldırma çalışmalarına başlandı. Kentte kamyon ve iş makinesi hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından on binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda arama- kurtarma çalışmaları, yerini enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. Hasarlı bazı binalar için ise yıkım çalışmaları başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamanın ardından kentte iş makinesi ve kamyon hareketliliği başladı. Depremde yıkılan ve yıkılması planlanan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalar ve enkaz kaldırma süreci dron ile görüntülendi.