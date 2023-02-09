Hatay'da enkaz altında kalan üniversiteli Dila ve Hediye hayatını kaybetti Güncel Haberler MUĞLA'dan ara tatilde memleketleri Hatay'a giden ve depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Dila Yabancı (22) ile Hediye Şerifoğlu (22), yaşamını yitirdi. MUĞLA'dan ara tatilde memleketleri Hatay'a giden ve depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Dila Yabancı (22) ile Hediye Şerifoğlu (22), yaşamını yitirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dila Yabancı ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hediye Şerifoğlu, ara tatil dolayısıyla gittikleri memleketleri Hatay'da depreme yakalandı. Arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı. ?Öte yandan MSKÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hatay Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da enkaz altında kalan üniversiteli Dila ve Hediye hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.