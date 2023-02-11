Hatay'da enkaz altında kalan radyoloji teknisyeni depremin 132. saatinde kurtarıldı Güncel Haberler Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 132. saatte bir kişi sağ çıkarıldı. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 132. saatte bir kişi sağ çıkarıldı. Bedrican Tektaş Apartmanı'nın enkazında görev yapan Uşak Belediyesi, Uşak MEB AKUB, İHH, AFAD, UMKE, Tüpraş, polis, jandarma, Lefkoşa Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Fransız Köpekli Arama Timi (ULİS) ekipleri, göçük altından ses geldiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Pazarcık merkezli ilk depremin 132. saatinde, 33 yaşındaki radyoloji teknisyeni Adil Cemali'yi kurtardı. Cemali, bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Güneydoğu Anadolu Akdeniz Hatay Güncel Haberler

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