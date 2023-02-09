Hatay'da enkaz altında kalan çift 86 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'da bir çift, yıkılan binanın enkazından 86 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Hatay'da bir çift, yıkılan binanın enkazından 86 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Hatay'da tarama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yıkıntılar arasından seslerin geldiğini belirledi. Bir noktaya yoğunlaşan ekipler, 10 saat süren çalışmanın ardından depremden 86 saat sonra İbrahim ve eşi Ayla Halil'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. O anları görüntüleyen TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden işçisi Mevlüt Davul, "Allah'ım sana şükürler olsun." şeklinde duygularını dile getirdi. Kaynak: AA / Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu Kahramanmaraş Zonguldak Hatay Güncel Haberler

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