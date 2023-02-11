Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 136 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiye, 136 saat sonra sağ ulaşıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiye, 136 saat sonra sağ ulaşıldı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rüstem Tümer Paşa Caddesi'ndeki bir binanın enkazında sabah saatlerinden itibaren çalışma yürüten ekipler, göçük altından ses almaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz altında bir kişinin hayatta olduğunu belirleyen ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı. Zamana karşı yarışan ekipler tarafından 136 saat sonra yıkıntıların altından kurtarılan ve isminin Abdullatif olduğu öğrenilen 52 yaşındaki kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Akdeniz Hatay Güncel Haberler

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