Hatay'da enkaz altında kalan 6 kişi 72 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'da, Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle depremden 72 saat sonra 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Hatay'da, Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle depremden 72 saat sonra 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesinde bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle, 2'si çocuk 6 kişiyi depremden 72 saat sonra kurtardı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Macaristan Karaman Hatay Güncel Haberler

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