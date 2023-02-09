Hatay'da enkaz altında kalan 1 kişi 89 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 89 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 89 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cebrail Mahallesi'nde bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, isminin İbrahim olduğu öğrenilen ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kişiyi sağ çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin sağ çıkardığı vatandaş sayısı 157 oldu. Kaynak: AA / Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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