Hatay'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce program düzenlendi.

Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Çocuk Evleri Sitesi halı sahasında gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve Hürriyet İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin program sayesinde yeteneklerini sergilediklerini söyledi.

Her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Başta onların normal ihtiyaçları, rehabilite edilmeleri, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer yandan da yeteneklerinin geliştirilmesi için pek çok proje ve uygulamayı yürütüyoruz. Hepimiz bir engelli adayıyız. Biz engelli çocuk ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, onların yeteneklerinin gelişmesine ne kadar vesile olursak o ölçüde hem bizler mutlu oluruz hem de gençlerimizin ve çocuklarımızın mutluluğuna katkı sağlamış oluruz."

Etkinlikte engelli öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler sergilendi.

Program, engelli öğrencilerin gösterileriyle son buldu.