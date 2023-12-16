Hatay'da engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın 12 yaşındaki yeğeni Cemre Yırtıcı'nın ailesi, belediyeden tekerlekli sandalye talebinde bulundu.
İstek üzerine harekete geçen Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçesinde yaşayan aileyi ziyaret etti.
Ekipler, sohbet ettikleri bedensel engelli Yırtıcı'ya tekerlekli sandalyesini verdi.