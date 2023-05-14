- Hatay'da en acı Anneler Günü Bir oğul, annesinin mezarına sevdiği çiçekleri dikti 15 yaşındaki oğlunu kaybeden Suriyeli anne ise mezara çocuğunun kendine aldığı son çiçeklerden bıraktı Hatay'da yakınlarını depremde kaybedenler mezarlıkta Anneler Günü'nü kutladı.

- Hatay'da en acı Anneler Günü

Bir oğul, annesinin mezarına sevdiği çiçekleri dikti

15 yaşındaki oğlunu kaybeden Suriyeli anne ise mezara çocuğunun kendine aldığı son çiçeklerden bıraktı

HATAY - Hatay'da yakınlarını depremde kaybedenler mezarlıkta Anneler Günü'nü kutladı. Suriyeli anne 15 yaşındaki çocuğunun kendisine en son aldığı çiçeğin dikimini yaparken, bir oğul ise annesinin mezarına en çok sevdiği gülleri bıraktı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde büyük bir yıkım yaşandı. 41 yaşındaki Mehmet Hamaşoğlu'nun, 2 katlı bir apartmanın giriş katında tek başına yaşayan 73 yaşındaki annesi Lamiya Hamaşoğlu'nun yaşadığı apartmanda yıkıldı. Annesinin cenazesine 5 gün sonra ulaşan Mehmet Hamaşoğlu, büyük üzüntü yaşadı. Narlıca Mezarlığı'na annesini defneden Hamaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla annesinin mezarını ziyaret etti. Mezarda bakım yapan Hamaşoğlu, üzerine ise annesinin en çok sevdiği çiçeklerden olan gül dikti.

"Annesinin en sevdiği çiçekleri dikti"

Mehmet Hamaşoğlu, kendi ailesinin depremden zor kurtulduğunu ama annesinin yaşadığı binanın ise yıkıldığını hatırlattı.

Annesinin cenazesine 5 gün sonra ulaşabildiklerini dile getiren Hamaşoğlu, " Hüzünlüyüz. Anneler Günü, bizim için buruk geçiyor. Ailem yanımdalar ama annem vefat etti. Tüm annelere Hataylılara Allah rahmet eylesin. Annem çiçekleri çok severdi, bahçesi hep çiçek doluydu. Bende annemin en çok sevdiği gülü getirdim mutlu olsun diye. Allah rahmet eylesin, duygularımı içime atıyorum" dedi.

"Anne, oğlunun mezarını ziyaret etti"

13 yıldır Hatay'da yaşayan Suriye uyruklu Emeni Sadettin'in yaşadığı Emek Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda depremde ağır hasara aldı. Sadettin'in 2 çocuğundan 15 yaşındaki Melik Sadettin, enkaz içine düşerek hayatını kaybetti. Anne Emeni Sadettin, Anneler Günü nedeniyle oğlunun Narlıca Mezarlığındaki mezarına geldi. Dualar eden Sadettin, mezara ise oğlunun geçtiğimiz Anneler Günü'nde hediye olarak aldığı çiçeklerden dikti. Oğlunun mezar taşını okşayıp, öpen anne Emeni, duygusal anlar yaşadı.

"Oğlum bana çiçek almıştı"

Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyarete gelen Emeni Sadettin, "Depremde binamız ağır hasar aldı. Bina yan yatınca oğlum düştü ve enkaz arasında kaldı. Biz ise çatıya çıkarak kurtulduk. Benim için hüzünlü bir Anneler Günü. Geçen yıl bu özel günde oğlum bana çiçek almıştı, bu kez ben onun mezarına bana son aldığı çiçekleri getirdim. Çok üzüntülüyüm" dedi.

Öte yandan seçim dolayısıyla Hatay'a gelen çok sayıda kişi yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Dualar eden aile fertlerinin ağladıkları görüldü.