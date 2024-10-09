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Hatay'da emniyet ve jandarma teşkilatına 111 araç tahsis edildi

Hatay'da emniyet ve jandarma teşkilatına 111 araç tahsis edildi
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Hatay'da, İçişleri Bakanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 111 aracın teslim töreni yapıldı.

Hatay'da, İçişleri Bakanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 111 aracın teslim töreni yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Hatay'ın emniyeti ve asayişi adına önemli bir günün yaşandığını söyledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde güvenlik birimlerine ait binaların zarar gördüğünü hatırlatan Masatlı, "Bizler öncelikli olarak emniyet ve jandarmamızın hizmet vereceği binalarla ilgili gerekli bütün çalışmayı başlattık. Bazılarının inşaat çalışmaları bitti ve hizmete alımları gerçekleşti, bazılarının da inşaatları devam ediyor. Bir, iki tanesinin ihalesi kaldı inşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Masatlı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait binalardaki eksiklikleri en kısa sürede gideceklerini dile getirdi.

Depremler nedeniyle kentteki emniyet ve jandarma araçlarının da zarar gördüğünü belirten Masatlı, "Diğer taraftan depremlerde zarar görmeyen araçlarımız da şehrimizin altyapısındaki sorunlardan da kaynaklı ciddi derecede hasarlar aldı. Araçlarımız yer yer işleyemez, yürüyemez hale geldi. Şehrimizi her yanı ve yönüyle yeniliyoruz. Bu araçlarımızın şehrimizin güvenlik ve asayişine çok katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vali Masatlı, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Daha sonra Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ve İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ömer Ersever ile yeni araçların ilk anonsunu yaptı.

???????İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua edilmesinin ardından araçlar görev yerlerine uğurlandı.

Programa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kaymakamlar, kurum müdürleri ve personel katıldı.

Şehrin güvenlik ve asayişi için tahsis edilen araçlardan 100'ü İl Emniyet Müdürlüğü, 11'i ise İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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