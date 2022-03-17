Hatay'da elektronik ticaret ve ihracat zirvesi düzenlendi - Haberler

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Hatay'da elektronik ticaret ve ihracat zirvesi düzenlendi

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da elektronik ticaret ve ihracat zirvesi düzenlendi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliğiyle "e-Ticaret ve e-İhracat Zirvesi" gerçekleştirildi.

HATAY (AA) - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliğiyle "e-Ticaret ve e- İhracat Zirvesi" gerçekleştirildi.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya'da bir otelde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, zirvenin Hatay'da düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hatay'ın ekonomik anlamda büyük öneme sahip olduğunun belirten Çinçin, elektronik ticaret ve ihracatın artık hayatın her yerinde olduğunu kaydetti.

Zirveye SPARK Türkiye Genel Müdürü Halil Can Emre ve çok sayıda iş insanı katılım gösterdi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İhracat, Türkiye, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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