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Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin çatısında elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin çatısında elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Maşuklu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısındaki demir profilleri sökmeye çalışan Abdullah Kara (39), evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kara'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

İstiklal Caddesi Maşuklu Antakya Hatay Güncel Haberler

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