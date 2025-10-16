Hatay'da Ele Geçirilen Saka Kuşları Doğal Ortamına Salındı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken ele geçirilen bin 431 saka kuşunun doğal ortamına salındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından "Saka kuşları özgürlüğüne kavuştu" ifadesiyle paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Hatay'da Milli Parklar ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla bin 431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."