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Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 45 ilden 117 gencin katılımıyla alternatif tarım yöntemleri ve tarımsal destekler üzerine eğitimler sunuyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı devam ediyor.

Uluçınar Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe, 45 ilden 117 genç katılıyor.

Kamp kapsamında gençlere, alternatif tarım yöntemleri, tarımsal desteklerle ilgili teorik eğitimler verilmeye başlandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 18-23 Eylül ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

Kampa katılan gençler, muz ve ejder meyvesi seraları ile muz sarartma tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Gençler daha sonra organik meyve bahçelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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