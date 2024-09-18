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Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

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Arsuz'da, gençlere tarım alanındaki yenilikler ve kariyer fırsatları sunacak olan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Katılımcılar modern tarım teknikleri, sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu konularında eğitim alacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı.

Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Daha sonra Arsuz ilçesindeki Uluçınar Gençlik Kampı'na getirilen gençler, burada kayıt yaptırdı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 18-23 ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

"Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri", "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu", "Tarım ve Toplum" başlıklarında eğitimler düzenlenecek kampta, 18-23 yaş arasındaki gençler, teorik eğitimlerin yanında tarla çalışmaları yapacak, seralarda inceleme ve gezilerde bulunacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Gençlik Eğitim Güncel hatay Arsuz Tarım

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