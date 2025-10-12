Haberler

Hatay'da Ekmek Fırınında Patlama: 9 Yaralı

Güncelleme:
Samandağ ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen patlamada, fırının önünde oturan 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde ekmek fırınında meydana gelen patlamada iş yerinin önünde oturan 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki ekmek fırınında meydana geldi. Üzerinde ev bulunan fırında kimsenin çalışmadığı bir sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinin camları kırılırken, ardından yangın çıktı. Bu sırada fırının önünde oturan bina sakinleri ve yakınları N.B., Y.A., N.B., N.B., A.H.K., H.B. S.B., E.S. ile B.B. yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
