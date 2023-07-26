Hatay'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Şüpheli Yakalandı

Hatay'da düğme görünümlü kamera sistemi ile ehliyet sınavına girmeye çalışan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Motorlu Taşıt Adayları e-sınavı yapıldı. Polis sınava gireceklerden S.S'nin üst aramasında kartla kapatılmış güç kaynağı, kulaklık ve düğme görünümlü kamera sistemini fark etti. Görüntülü kopya düzeneği ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli S.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - HATAY