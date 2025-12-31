Haberler

Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Hatay'ın çeşitli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

HATAY'ın Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
