Hatay'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Araç Kaza Yaptı
Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir panelvan, polisten kaçarken iki araca çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı, 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan polisten kaçarken iki araca çarptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Kumlu-Kırıkhan kara yolunda durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında Kırıkhan istikametinde seyir halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada, panelvanın çarptığı otomobillerdeki bir kişi hafif yaralandı.
Araçlarda maddi hasarın da meydana geldiği kazada, panelvanda bulunan 5'i kadın 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kazadan yara almadan kurtulan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Panelvan sürücüsü M.O.D. gözaltına aldı.