Haberler

Hatay'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Araç Kaza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir panelvan, polisten kaçarken iki araca çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan polisten kaçarken iki araca çarptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Kumlu-Kırıkhan kara yolunda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında Kırıkhan istikametinde seyir halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada, panelvanın çarptığı otomobillerdeki bir kişi hafif yaralandı.

Araçlarda maddi hasarın da meydana geldiği kazada, panelvanda bulunan 5'i kadın 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kazadan yara almadan kurtulan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.???????

Panelvan sürücüsü M.O.D. gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.