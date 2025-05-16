Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 37 Göçmen Yakalandı, 9 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı ve 9'u tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 7 araçta inceleme yaptı.
Çalışmada 37 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.