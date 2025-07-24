Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 3 Yabancı Yakalandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan 3 yabancı uyruklu göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Gökmeydan Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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