Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 3 Yabancı Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan 3 yabancı uyruklu göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Gökmeydan Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel