Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Kişi Yakalandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada 24 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir araçla depremde hasar gören bir ikamete kaçak göçmen indirildiği bilgisi üzerine polis, bölgede teknik ve fiziki çalışma başlattı. Takibe aldığı şüpheli aracı durdurup, arama yapan polis, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı belirlenen 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenleri yasadışı yoldan yurda soktuğu ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.