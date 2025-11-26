Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen Yakalandı, 3 Organizör Tutuklandı

HATAY'da polisin durdurduğu hafif ticari araç ile otomobilde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda yaptığı uygulamada, şüphelendikleri 09 AIA 645 plakalı hafif ticari araç ile 01 BDM 738 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin kontrolünde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden birinin otomobilin bagajında yolculuk yaptığı görüldü. Araçlardaki 3 organizatör de gözaltına alındı. Yakalanan 12 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine gönderilirken, 3 organizatör tutuklandı.