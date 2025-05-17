Hatay'da Düzensiz Göç Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleşen operasyonda, vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu ve yasadışı yollardan yurda giren 1 kişi yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu ile yurda yasa dışı yollarla giren 1 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Gökmeydan Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.
Çalışmada vize ihlali yaptıkları belirlenen 5 kişi ile yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen M.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel