Hatay'da Düzensiz Göç Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Hatay'da Düzensiz Göç Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleşen operasyonda, vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu ve yasadışı yollardan yurda giren 1 kişi yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu ile yurda yasa dışı yollarla giren 1 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Gökmeydan Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.

Çalışmada vize ihlali yaptıkları belirlenen 5 kişi ile yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen M.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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