Hatay'da Düşük Ayarlı Altın Satışı Yapan 5 Kuyumcu Gözaltına Alındı

Hatay'da Düşük Ayarlı Altın Satışı Yapan 5 Kuyumcu Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli altın ve tarihi objeler ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.

Öte yandan, 2 kuyumcuda 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje ele geçirildi.

U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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