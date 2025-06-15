Hatay’da Durdurulan TIR’da 31 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay’da Durdurulan TIR’da 31 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Hatay'da durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının altına gizlenmiş 31 kaçak göçmen ele geçirildi. TIR şoförü tutuklandı.

HATAY'da durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada saman balyalarının altına gizlenmiş 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü B.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Polis ekipleri, 12 Haziran tarihinde Antakya- Altınözü yolu üzerinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. B.K. yönetimindeki TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının altına gizlenmiş 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, TIR şoförü B.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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