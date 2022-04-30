Hatay'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler

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Hatay'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, uyuşturucu ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde M.C. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayınca takibe alınan araç, kısa süre sonra Ökkeş Süzer Caddesi'nde durduruldu.

Sürücünün kaçarken yola attığı poşette ve araçta, 11,3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

M.C. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Uyuşturucu, Tragger, Polis, Hatay, Güncel, Haberler

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