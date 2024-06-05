Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. İskenderun'da 40 dalgıç deniz dibinde temizlik yaparken, Dörtyol'da ise kent merkezindeki caddeler temizlendi.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İskenderun ilçesindeki etkinlikte çeşitli kurumlardan bir araya gelen 40 dalgıç, deniz dibinde temizlik yaptı.

Dalgıç ekiplerinin temizlik çalışmasında deniz içerisinden otomobil lastiği, cam, plastik, metal ve tahta atıkları çıkarıldı.

Etkinlik sonunda dalgıçlar deniz yüzeyinde "Gelecek için denizlere sahip çık" pankartı açıldı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinliği gerçekleştiren 40 dalgıça teşekkür ederek, çevre temizliğinin gelecek adına çok önemli olduğunu söyledi.

Dörtyol ilçesinde de Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında kent merkezindeki caddelerde temizlik çalışması yapıldı.

Dörtyol Belediyesi öncülüğünde kurumların da katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliğinin sonunda Atatürk Parkı'na fidan ekimi yapıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılar geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergiyi gezdi.

Programda konuşan Dörtyol Belediye Başkan Vekili Gülsüm Nida Bölükbaşı, ekosistemin korunması için çevre temizliğinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü İskenderun Dörtyol Hatay Çevre Etkinlik Güncel Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

 Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title