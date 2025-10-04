Haberler

Hatay'da Dronla Yakalanan 9 Kaçak Avcıya İdari Yaptırım Uygulandı

Hatay'da Dronla Yakalanan 9 Kaçak Avcıya İdari Yaptırım Uygulandı
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da dronla yapılan denetimlerde 9 kaçak avcının yakalandığını açıkladı. Ekipler, av denetim faaliyetleri kapsamında kaçak avcıların avlanma anlarını tespit etti ve tüfeklerine el konuldu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da dronla yapılan denetimlerde 9 kaçak avcının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da kaçak avcılar, ava giderken avlandı. Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı. Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" dedi. Bakan Yumaklı, kaçak avcıların yakalandığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde; avlanırken ekipler tarafından tespit edilen avcıların, durumu fark edince kaçıp, kayalıklara saklanmaya çalıştığı yer aldı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, avcıların tüfeklerine de el konulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
