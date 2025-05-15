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Hatay'da Dolu Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

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Hatay'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü ve çevrede etkileyici manzaralar oluşturdu. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda yağışların yarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Hatay'ı dolu vurdu

HATAY - Hatay'da akşam saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi. Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı. Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Güncel
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