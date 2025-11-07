Hatay'da Doğalgaz Kaçağı Patladı: 2 İşçi Yaralandı

HATAY'ın Defne ilçesinde inşaat ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören doğalgaz borusuna müdahale eden ekipteki 2 işçi, gaz kaçığının alev alması sonucu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki inşaat ve alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Ekibin müdahale ettiği sırada gaz kaçağının alev alması sonucu 2 işçi yanarak yaralanırken, bir iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bölgeye verilen gazın kesilmesiyle yangın, kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.