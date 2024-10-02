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Hatay'da Dilencilik Yapan Kişinin Üzerinden 12 Bin 980 Lira Çıktı

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Hatay'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci denetiminde, O.K. isimli kişinin üzerinde 12 bin 980 lira bulundu. O.K.'ya yasal işlem yapıldı.

Hatay'da zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 980 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde dilencilik yapan O.K. yakalandı.

Üzerinden 12 bin 980 lira çıkan O.K'ya Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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