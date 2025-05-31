Hatay'da 'Dijital Tohumlar Filizleniyor' Projesinin Lansmanı Yapıldı

Hatay'da 'Dijital Tohumlar Filizleniyor' Projesinin Lansmanı Yapıldı
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Hatay'da gerçekleştirilen lansmanda, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı, yerel üreticilere markalaşma ve ihracat konularında eğitim vereceğini duyurdu.

Hatay'da Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfınca yürütülen "Dijital Tohumlar Filizleniyor Proje"nin lansmanı gerçekleştirildi.

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Hatay Tarım Sanat Tasarım Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, projeyle yereldeki üreticilere destek olacaklarını belirtti.

Eylül ayında başlayacak eğitimlerle üreticilerin markalaşma, pazarlama ve ihracata giden yolda ellerinden tutacaklarını ifade eden Ayhan, "20-25 üreticimize profesyonellerce eğitim vereceğiz. Biz de gidip gelerek bir elimiz, ayağımız burada olacak, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız." dedi.

Ayhan, lansman kapsamında Enginar'ın İzinde Resim Çalıştayı düzenlediklerini ve burada vakıf gönüllüsü ressamların çizdiği resimleri sergilediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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