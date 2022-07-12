Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aşağı Kepirce Mahallesi'nde Metehan Kurt'un (22) kullandığı traktör, tarlada devrildi.
Kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Metehan Kurt'un cansız bedeni, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Burak Milli - Güncel