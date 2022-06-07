Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 ST 095 plakalı otomobil, merkez Antakya ilçesi Antakya-Samandağ yolu Kuzeytepe mevkisinde devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Güncel Haberler

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