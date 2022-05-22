Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Samandağ- Arsuz yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AEI 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel