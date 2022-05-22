Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Samandağ- Arsuz yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AEI 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Samandağ, Otomobil, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title