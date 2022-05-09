Hatay'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Hatay'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'da devrilen meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen meyve yüklü tırın şoförü yaralandı.

BELEN, HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen meyve yüklü tırın şoförü yaralandı.

Zeki E. idaresindeki 31 AYR 40 plakalı meyve yüklü tır, Antakya-Belen kara yolu Kıcı mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Antakya, Belen, Hatay, Güncel, Haberler

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