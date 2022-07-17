Hatay'da devrilen engelli motosikletindeki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da devrilen engelli motosikletindeki 3 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da devrilen engelli motosikletindeki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AIU 250 plakalı engelli motosikleti, Karlısu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada engelli sürücü ile arkasında oturan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Karlısu Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title