Hatay'da devrilen engelli motosikletindeki 3 kişi yaralandı Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AIU 250 plakalı engelli motosikleti, Karlısu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada engelli sürücü ile arkasında oturan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Karlısu Antakya Hatay Güncel Haberler

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