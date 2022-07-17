Hatay'da devrilen engelli motosikletindeki 3 kişi yaralandı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde engelli motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AIU 250 plakalı engelli motosikleti, Karlısu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada engelli sürücü ile arkasında oturan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel